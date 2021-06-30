Комиссия приняла ремонт дороги на улице Березовой в Рязани

Ремонт проводили в рамках двухлетнего муниципального контракта с 1 сентября 2020 года и завершили досрочно. В ходе приемки дороги к подрядчику не возникло претензий по качеству работы.

Во вторник, 29 июня, комиссия в составе представителей управления благоустройства города, депутатов, подрядчика и общественности приняла ремонт улицы Березовой в Рязани. Ремонт проводился в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Протяженность дороги составила 1,8 километра. На улице Березовой отремонтировали проезжую часть, съезды и тротуары, заменили и покрасили бордюры, нанесли разметку из термопластика. Также на улице оборудовали дополнительные парковочные места, подходы к контейнерным площадкам, пешеходное ограждение и заездные карманы для остановок общественного транспорта.

В качестве эксперимента часть пешеходных переходов выполнили на искусственной неровности из плитки двух цветов — черной и белой. Такое устройство переходов позволяет не применять дорожную разметку и упрощает их содержание.

Ремонт проводили в рамках двухлетнего муниципального контракта с 1 сентября 2020 года и завершили досрочно.

В ходе приемки дороги к подрядчику не возникло претензий по качеству работы.