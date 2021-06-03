В Москве нашли тело младенца рядом с многоэтажкой

По факту обнаружения тела ребенка возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

В Москве нашли тело младенца рядом с многоэтажкой. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичной прокуратуры.

В четверг, 3 июня, под окнами многоэтажного жилого дома в Москве на улице Маршала Захарова обнаружили тело годовалого мальчика, проживавшего с родителями в квартире на 14 этаже, с телесными повреждениями, характерными для падения с высоты. На момент происшествия в квартире находилась мать мальчика.

По факту обнаружения тела ребенка возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Московская прокуратура проводит проверку.

Фото Life.ru