В Москве нашли тело младенца рядом с многоэтажкой
По факту обнаружения тела ребенка возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
В Москве нашли тело младенца рядом с многоэтажкой. Об этом
В четверг, 3 июня, под окнами многоэтажного жилого дома в Москве на улице Маршала Захарова обнаружили тело годовалого мальчика, проживавшего с родителями в квартире на 14 этаже, с телесными повреждениями, характерными для падения с высоты. На момент происшествия в квартире находилась мать мальчика.
По факту обнаружения тела ребенка возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
Московская прокуратура проводит проверку.
Фото Life.ru