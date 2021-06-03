В мобильном приложении «ВКонтакте» появились две новые функции

В четверг, 3 июня, в приложении появились два новых вида сообщений: исчезающие и тихие.

В мобильном приложении «ВКонтакте» появились две новые функции. Об этом пишет РИА Новости.

В четверг, 3 июня, в приложении появились два новых вида сообщений: исчезающие и тихие.

Чтобы сделать сообщение тихим или исчезающим, нужно зажать кнопку отправки и выбрать соответствующий тип.

В приложении можно будет выбрать через какое время исчезнут сообщения — от 15 секунд до 24 часов. Тихие сообщения пригодятся, чтобы не отвлекать собеседника от дел.