Рязанская область получит дополнительные 400 млн рублей на ремонт дорог

В понедельник, 28 июня, комиссия Федерального собрания одобрила предложение о выделении Рязанской области дополнительных средств из резервного фонда правительства России. По словам Андрея Макарова, они пойдут на ремонт автомобильных дорог и объектов улично-дорожной сети.

Рязанская область получит дополнительные 400 млн рублей на ремонт дорог. Об этом сообщил депутат Госдумы от Рязанской области, председатель комитета по бюджету и налогам Госдумы, сопредседатель комиссии Федерального собрания по перераспределению бюджетных ассигнований в текущем финансовом году и плановом периоде Андрей Макаров.

В понедельник, 28 июня, комиссия Федерального собрания одобрила предложение о выделении Рязанской области дополнительных средств из резервного фонда правительства России. По словам Андрея Макарова, они пойдут на ремонт автомобильных дорог и объектов улично-дорожной сети.

«Это реализация поручения президента Владимира Путина. Рязанская область получит дополнительно 400 млн рублей, — сказал депутат. — Приведение в порядок автомобильных дорог — одно из приоритетных направлений работы власти. Этот вопрос очень волнует жителей региона, и сегодня мы предпринимаем максимум возможного для того, чтобы увеличить финансирование дорожной отрасли».

Губернатор Николай Любимов отметил, что финансовая помощь из федерального центра помогает повысить эффективность работы по ремонту автомобильных дорог как регионального, так и местного значения.

«Дополнительные деньги в сумме 400 млн. рублей будут направлены в этом году на восстановление тех участков автодорог, которые обозначают в своих обращениях жители муниципалитетов и которые нуждаются в ремонте в приоритетном порядке», — сказал Любимов.