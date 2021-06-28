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В ремонте дорог на трех рязанских улицах выявили недочеты
На устранение нарушений уйдет семь рабочих дней. Участки дорог примут повторно в июле.

В понедельник, 28 мая, состоялась приемка ремонта улиц Татарской, Пролетарской и Коняева. Об этом сообщил сайт мэрии.

На улице Татарской протяженность ремонтируемого участка составила 628 метров. Комиссия выявила, что на участке не убрали строительный мусор. Там необходимо поставить заглушки на опоры пешеходных ограждений и восстановить асфальтовое покрытие под ними. Представители дирекции благоустройства высказали претензии к качеству разметки. На пешеходных переходах потребовали заново нанести разметку. Также от асфальта и грунта потребовали очистить деформационные швы на Горбатом мосту.

Комиссия обратила внимание на дублирующие дорожные знаки, открытые отверстия в асфальте, которые остались после взятия проб. Подрядчику указали на необходимость устранить щели между бортовым камнем и асфальтовым покрытием на тротуаре.

Также недочеты выявили на участке в 2,4 км на улице Коняева. Там не окончили грунтовые работы, нет дорожных знаков и разметки, а также нет зеленых насаждений, предусмотренных проектом. Комиссия поручила убрать территорию, обустроить съезды, уплотнить щебеночную обочину и убрать строительный мусор.

На улице Пролетарской комиссия выявила недоработки, которые требуется устранить для того, чтобы осуществить приемку дороги. Протяженность ремонтируемого участка — порядка 300 метров. Там потребовали заново нанести дорожную разметку, закрыть отверстия в асфальте, оставшиеся после взятия проб и восстановить асфальт в месте установки дорожных знаков. Кроме того, не окончены работы по оборудованию парковки.

На устранение нарушений уйдет семь рабочих дней. Участки дорог примут повторно в июле.