В Ермишинском районе перевернулся «Рено», водитель скончался
Примерно в 17:00 на 18-м километре автодороги «Сасово — Восход — Ермишь» 52-летний местный житель на Renault превысил скорость и не справился с управлением. Машина съехала с дороги, опрокинулась и врезалась в дерево.
В воскресенье, 27 июня, в Ермишинском районе перевернулся Renault, водитель скончался. Об этом сообщила
Примерно в 17:00 на 18-м километре автодороги «Сасово — Восход — Ермишь» 52-летний местный житель на Renault превысил скорость и не справился с управлением. Машина съехала с дороги, опрокинулась и врезалась в дерево.
Водитель скончался на месте ДТП. Обстоятельства аварии уточняются.