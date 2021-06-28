В Ермишинском районе перевернулся «Рено», водитель скончался

Примерно в 17:00 на 18-м километре автодороги «Сасово — Восход — Ермишь» 52-летний местный житель на Renault превысил скорость и не справился с управлением. Машина съехала с дороги, опрокинулась и врезалась в дерево.