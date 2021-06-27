Стала известна причина включения сирены оповещения в Рязани

Сирены оповещения сработали в 7 утра в воскресенье, 27 июня. Причину включения РЗН. инфо объяснили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Сирены оповещения сработали в 7 утра в воскресенье, 27 июня. Причину включения РЗН. инфо объяснили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Звуковой сигнал в районе площади Победы сработал из-за сбоя технического оборудования в организации «Безопасный регион».В результате этого произошло срабатывание системы оповещения с запуском сирен. Как сообщили в ведомстве, в настоящее время специалисты проводят проверку и диагностику оборудования.

В пресс-службе «Безопасного региона» предположили, что включение произошло из-за жары.