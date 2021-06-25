Видео: в центре Рязани произошел пожар
Пожар произошел на улице Урицкого. По предварительной информации, загорелся бесхозный сарай площадью три на семь метров.
Днем в пятницу, 25 июня, в центре Рязани загорелся сарай. Об этом РЗН. инфо сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Пожар произошел на улице Урицкого. По предварительной информации, загорелся бесхозный сарай площадью три на семь метров.
Сообщение о возгорании поступило в 13:48. На тушение выезжали три машины и 15 человек личного состава.
Никто не пострадал.