Видео: в центре Рязани произошел пожар

Пожар произошел на улице Урицкого. По предварительной информации, загорелся бесхозный сарай площадью три на семь метров.

Днем в пятницу, 25 июня, в центре Рязани загорелся сарай. Об этом РЗН. инфо сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Пожар произошел на улице Урицкого. По предварительной информации, загорелся бесхозный сарай площадью три на семь метров.

Сообщение о возгорании поступило в 13:48. На тушение выезжали три машины и 15 человек личного состава.

Никто не пострадал.