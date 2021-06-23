В Скопинском районе «Мазда» столкнулась с фурой

ДТП произошло на 268 километре дороги Р-22 недалеко от села Вердерево. Есть пострадавший.

В Скопинском районе Mazda столкнулась с грузовым автомобилем Mercedes. Подробности ДТП приводит ИД «Пресса».

Авария произошла во вторник, 22 июня, на 268 километре дороги Р-22 недалеко от села Вердерево Скопинского района. 56-летний житель Москвы на автомобиле Mazda не рассчитал скорость и врезался в попутный грузовик.

В результате ДТП водитель легковушки получил травмы. Его доставили в Скопинский ММЦ.

По данному происшествию проводится проверка, обстоятельства ДТП выясняют.