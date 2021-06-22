Гордума внесла изменения в генплан Рязани

Изменения коснулись двух участков общей площадью 38, 6 тысяч кв м с деревьями в районе Стенькино.

Гордума внесла изменения в генплан Рязани. На заседании в понедельник, 21 июня, депутаты утвердили корректировку документа.

Изменения коснулись двух участков общей площадью 38, 6 тысяч кв м с деревьями в районе Стенькино. Участки перевели в единую зону лесопарков, городских лесов, зон отдыха. До этого они размещались в нескольких функциональных зонах: зоне прочих неселитебных территорий, зоне лесопарков, городских лесов, зон отдыха, а также частично в охранных коридорах вдоль нефте- и газопроводов.

Изменения требовались для проведения работ по постановке на государственный кадастровый учет участков городских лесов, расположенных на территории Рязани.