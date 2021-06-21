В Клепиковском районе местный житель угрожал своей бабушке

Житель Тумы угрожал ножом своей бабушке. Подробности инцидента приводит региональное управление МВД.

Житель Тумы угрожал ножом своей бабушке. Подробности инцидента приводит региональное управление МВД.

Конфликт произошел из-за возлюбленной 27-летнего подозреваемого. 72-летняя женщина забеспокоилась, что пара слишком быстро начала совместно проживать. Пенсионерка попросила девушку для начала дистанционно проверить свои чувства, чем рассердила своего внука.

Подкараулив пенсионерку дома, мужчина высказал свое недовольство и, достав нож, пригрозил убить ее, если она не перестанет вмешиваться в его личную жизнь. Испугавшись, женщина обратилась в полицию.

В отношении 27-летнего жителя Тумы возбуждено уголовное дело. Ему грозит наказание в виде принудительных работ на срок до двух лет или лишение свободы на такой же срок.