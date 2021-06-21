Мэрия рассказала о борьбе с перегруженностью дорог в Рязани

Планы администрации озвучила мэр Рязани Елена Сорокина в понедельник, 21 июня, на заседании гордумы.

Мэрия рассказала о борьбе с перегруженностью дорог в Рязани. Планы администрации озвучила мэр Рязани Елена Сорокина в понедельник, 21 июня, на заседании гордумы.

По ее словам, перегруженность связана с недостаточной развитостью улично-дорожной сети и высоким уровнем автомобилизации населения. Сорокина отметила, что на 1000 жителей Рязани приходится 320 машин.

Она подчеркнула, что вопрос транспортной перегруженности планируется решать с помощью строительства дорог (от Северной окружной до Михайловского шоссе с пересечением Московского шоссе, дублер Московского шоссе, реконструкция улицы Пушкина, соединение Славянского проспекта с улице Телевизионной).

Сорокина отметила, что из-за нехватки средств в городском бюджете, некоторые дороги (проезд Шабулина, путепровод поселка Приокский, участок Московского шоссе до трасы М5) передадут в областной бюджет для последующего ремонта.

Еще одним способом борьбы с загруженностью дорог Сорокина назвала введение интеллектуальной системы на дорогах.

«В 2020 году завершились установка светофоров, которые позволяют видеть «зеленую» волну, сдерживать нарастание транспортных заторов и увеличивать пропускную способность перекрестков на 10-15%", — отметила глава администрации.

Еще одним способом борьбы с пробками Сорокина назвала устройство выделенных полос для общественного транспорта.