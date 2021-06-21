\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 21
27°
Втр, 22
29°
Срд, 23
30°
ЦБ USD 73.2 0.98 22/06
ЦБ EUR 86.89 0.9 22/06
Нал. USD 72.70 / 74.00 16:27
Нал. EUR 86.80 / 87.60 18:49
Новости
Публикации
Эксперты-биологи объяснили гибель деревьев в «Наташкином» парке
С началом реконструкции ограды в Верхнем городском парк...
16 июня 18:25
1
4 527
Власти не спешат спасать рязанскую речку, в которой потемнела вода и п...
В речке Быстрица всплыла мертвая рыба, а вода в ней при...
16 июня 16:20
5 280
Директор уничтоженного стихией магазина автозапчастей «Драйвер» показа...
Само помещение магазина требует капитального ремонта, в...
15 июня 18:45
15 581
Разрешена ли законом деятельность экстрасенсов и народных медиков?
Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с вопросами,...
13 июня 12:34
5 697
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Мэрия рассказала о борьбе с перегруженностью дорог в Рязани
Планы администрации озвучила мэр Рязани Елена Сорокина в понедельник, 21 июня, на заседании гордумы.

Мэрия рассказала о борьбе с перегруженностью дорог в Рязани. Планы администрации озвучила мэр Рязани Елена Сорокина в понедельник, 21 июня, на заседании гордумы.

По ее словам, перегруженность связана с недостаточной развитостью улично-дорожной сети и высоким уровнем автомобилизации населения. Сорокина отметила, что на 1000 жителей Рязани приходится 320 машин.

Она подчеркнула, что вопрос транспортной перегруженности планируется решать с помощью строительства дорог (от Северной окружной до Михайловского шоссе с пересечением Московского шоссе, дублер Московского шоссе, реконструкция улицы Пушкина, соединение Славянского проспекта с улице Телевизионной).

Сорокина отметила, что из-за нехватки средств в городском бюджете, некоторые дороги (проезд Шабулина, путепровод поселка Приокский, участок Московского шоссе до трасы М5) передадут в областной бюджет для последующего ремонта.

Еще одним способом борьбы с загруженностью дорог Сорокина назвала введение интеллектуальной системы на дорогах.

«В 2020 году завершились установка светофоров, которые позволяют видеть «зеленую» волну, сдерживать нарастание транспортных заторов и увеличивать пропускную способность перекрестков на 10-15%", — отметила глава администрации.

Еще одним способом борьбы с пробками Сорокина назвала устройство выделенных полос для общественного транспорта.