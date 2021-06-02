\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 02
18°
Чтв, 03
17°
Птн, 04
18°
ЦБ USD 73.5 0.26 03/06
ЦБ EUR 89.69 0.09 03/06
Нал. USD 73.10 / 74.40 17:33
Нал. EUR 89.20 / 89.87 18:45
Новости
Публикации
Какие проекты из Генплана Рязани так и остались на бумаге
Генплан разрабатывался по заказу администрации города е...
6 часов назад
1 822
Свадьба после лайка. Рязанка рассказала романтичную историю знакомства...
Екатерина рассказала, как одна-единственная фотография,...
8 часов назад
1
957
Каковы условия привлечения работников к работе в выходные и нерабочие...
Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими...
Вчера 13:27
1 863
Где рязанцы смогут найти приличную подработку на лето
Впереди лето, и в это время года резко растет количес...
31 мая 15:39
3 660
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Во дворе ЖК «Гранд Комфорт» прошел праздник «Детская безопасность на дорогах»
Управляющая компания «Зеленый сад — Мой дом» совместно с Госавтоинспекцией организовала мастер-класс. Мероприятие было приурочено ко дню защиты детей.

Управляющая компания «Зеленый сад — Мой дом» совместно с госавтоинспекцией организовала мастер-класс. Мероприятие было приурочено ко дню защиты детей.

Праздник включал квест с викториной, подвижными и веселыми играми, подарками. В игровой форме дети знакомились с правилами поведения на дорогах и изучали ПДД.

Завершился праздник яркой фотосессией с узнаваемыми атрибутами инспектора ГИБДД — жилетом, фуражкой и жезлом. Мероприятие помогло обратить внимание взрослых и детей на проблему безопасности на дорогах, закрепить правила поведения и запомнить дорожные знаки.

«Быть внимательным и осторожным нужно быть даже во дворе своего дома и по пути в школу», — отметили организаторы праздника.