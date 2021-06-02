Во дворе ЖК «Гранд Комфорт» прошел праздник «Детская безопасность на дорогах»

Управляющая компания «Зеленый сад — Мой дом» совместно с Госавтоинспекцией организовала мастер-класс. Мероприятие было приурочено ко дню защиты детей.

Управляющая компания «Зеленый сад — Мой дом» совместно с госавтоинспекцией организовала мастер-класс. Мероприятие было приурочено ко дню защиты детей.

Праздник включал квест с викториной, подвижными и веселыми играми, подарками. В игровой форме дети знакомились с правилами поведения на дорогах и изучали ПДД.

Завершился праздник яркой фотосессией с узнаваемыми атрибутами инспектора ГИБДД — жилетом, фуражкой и жезлом. Мероприятие помогло обратить внимание взрослых и детей на проблему безопасности на дорогах, закрепить правила поведения и запомнить дорожные знаки.

«Быть внимательным и осторожным нужно быть даже во дворе своего дома и по пути в школу», — отметили организаторы праздника.