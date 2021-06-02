\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 02
18°
Чтв, 03
17°
Птн, 04
18°
ЦБ USD 73.5 0.26 03/06
ЦБ EUR 89.69 0.09 03/06
Нал. USD 73.25 / 73.90 15:09
Нал. EUR 89.38 / 89.80 15:09
Новости
Публикации
Какие проекты из Генплана Рязани так и остались на бумаге
Генплан разрабатывался по заказу администрации города е...
1 час назад
560
Свадьба после лайка. Рязанка рассказала романтичную историю знакомства...
Екатерина рассказала, как одна-единственная фотография,...
3 часа назад
1
646
Каковы условия привлечения работников к работе в выходные и нерабочие...
Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими...
Вчера 13:27
1 672
Где рязанцы смогут найти приличную подработку на лето
Впереди лето, и в это время года резко растет количес...
31 мая 2021 15:39
3 529
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В день защиты детей в Рязанской области пресекли продажу алкоголя в 21 магазине
В рамках регионального законодательства 1 июня в Международный день защиты детей была запрещена розничная продажа спиртного.

В день защиты детей в Рязанской области пресекли продажу алкоголя в 21 магазине. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В рамках регионального законодательства 1 июня в Международный день защиты детей была запрещена розничная продажа спиртного.

В Рязани незаконную продажу алкоголя зафиксировали в 10 магазинах на улицах Новоселов, Есенина, Зубковой, Кальная, Чкалова, Станкозаводская, на Шоссейном переулке, на Малом шоссе и в поселке Канищево.

Также нарушения продажи алкоголя нашли в магазинах в Клепиковском, Рыбновском, Рязанском, Старожиловском, Сасовском, Александро-Невском, Ряжском и Шацком районах области.

В отношении нарушителей составлены административные протоколы. Им грозит штраф в размере от 20 до 40 тысяч рублей.