В день защиты детей в Рязанской области пресекли продажу алкоголя в 21 магазине

В рамках регионального законодательства 1 июня в Международный день защиты детей была запрещена розничная продажа спиртного.

В день защиты детей в Рязанской области пресекли продажу алкоголя в 21 магазине. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В рамках регионального законодательства 1 июня в Международный день защиты детей была запрещена розничная продажа спиртного.

В Рязани незаконную продажу алкоголя зафиксировали в 10 магазинах на улицах Новоселов, Есенина, Зубковой, Кальная, Чкалова, Станкозаводская, на Шоссейном переулке, на Малом шоссе и в поселке Канищево.

Также нарушения продажи алкоголя нашли в магазинах в Клепиковском, Рыбновском, Рязанском, Старожиловском, Сасовском, Александро-Невском, Ряжском и Шацком районах области.

В отношении нарушителей составлены административные протоколы. Им грозит штраф в размере от 20 до 40 тысяч рублей.