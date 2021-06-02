Рязанская полиция анонсировала новый рейд

В среду, 2 июня, рязанские автоинспекторы проведут рейд по тонировке автомобилей.

Рязанская полиция анонсировала новый рейд. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В среду, 2 июня, рязанские автоинспекторы проведут рейд по тонировке автомобилей.

В ГИБДД напомнили, что затонированное стекло ухудшает обзор для водителя и может быть причиной ДТП, особенно в темное время суток.

В случае выявления нарушений водители будут привлечены к административной ответственности по части 3 статьи 12.5 КоАП. По данной статье предусмотрен штраф в 500 рублей.