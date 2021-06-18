Пьяный рязанец пытался убить собутыльника топором по голове

59-летний житель Сараев, не имеющий постоянного дохода ранее уже был судим за убийство. Его задержали.

Пьяный рязанец пытался убить собутыльника топором по голове. Об этом сообщила пресс-служба регионального следкома.

В Сараях двое мужчин распивали алкоголь. В ходе застолья между ними случился конфликт, хозяин жилища несколько раз ударил гостя по голове обухом и лезвием топора. После этого пострадавший выбежал из дома и обратился в больницу.

59-летний житель Сараев, не имеющий постоянного дохода ранее уже был судим за убийство. Его задержали. Против мужчины возбуждено уголовное дело о покушении на убийство по части 3 статьи 30 и части 1 статьи 105 УК РФ.