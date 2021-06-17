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В Ряжском районе обнаружили разлагающийся труп мужчины
Тело обнаружили механизаторы колхоза, которые обрабатывали поля. Личность мужчины установить не удалось, проводится судмедэкспертиза. По предварительной версии, смерть не носит криминального характера.

В среду, 16 июня, в селе Самарино Ряжского района обнаружили разлагающийся труп мужчины. Об этом РЗН. инфо сообщил руководитель Скопинского МСО СУ СКР по Рязанской области Александр Рязанкин.

Тело обнаружили механизаторы колхоза, которые обрабатывали поля. Личность мужчины установить не удалось, проводится судмедэкспертиза. По предварительной версии, смерть не носит криминального характера.