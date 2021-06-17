В «Рязаньэнерго» напомнили дачникам о безопасном поведении около энергообъектов

Неосторожные действия вблизи энергообъектов могут привести к получению ожогов, параличу жизненно важных органов и смерти. Для того, чтобы не подвергать себя смертельному риску, важно знать и не нарушать границы охранных зон воздушных и кабельных линий электропередачи, находящихся рядом с дачными строениями, садами и огородами.

Неосторожные действия вблизи энергообъектов могут привести к получению ожогов, параличу жизненно важных органов и смерти. Для того, чтобы не подвергать себя смертельному риску, важно знать и не нарушать границы охранных зон воздушных и кабельных линий электропередачи, находящихся рядом с дачными строениями, садами и огородами.

Охранная зона — это расстояния от крайних проводов по обе стороны от линии электропередачи. Для воздушных линий напряжением 0,4 кВ она составляет два метра, напряжением 6 — 10 кВ — 10 метров, 35 кВ — 15 метров, 110 кВ — 20 метров. Для кабельных линий — один метр по обе стороны линии.

Дачникам необходимо помнить, что в охранной зоне ЛЭП запрещено строить дачи, бани, гаражи, делать пристройки к домам, складывать горючие материалы, использовать провода и опоры для хозяйственных нужд и высаживать деревья. Все строительные, земляные, погрузочно-разгрузочные работы вблизи ЛЭП необходимо согласовать с энергетиками.

Обязательно следует соблюдать осторожность при поливе огорода — нужно следить, чтобы вода не касалась электропроводов. Также не следует допускать, чтобы дети играли вблизи ЛЭП и трансформаторных подстанций.

Обо всех замеченных повреждениях электроустановок, линий электропередачи или нарушениях охранных зон следует сообщать по телефону Контакт-центра «Россети Центр и Приволжье» 8-800-220-0-220.