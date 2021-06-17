В России выявили новую мутацию коронавируса
Речь идет не об уханьском штамме, а о новом виде вируса, который быстрее распространяется и тяжелее переносится.
В России выявили новую мутацию коронавируса. Об этом
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о новой мутации коронавируса, которую носят заразившиеся жители столицы. Речь идет не об уханьском штамме, а о новом виде вируса, который быстрее распространяется и тяжелее переносится.
Собянин подчеркнул, что новый штамм усложняет эпидемическую и экономическую ситуацию.