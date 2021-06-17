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В России выявили новую мутацию коронавируса
Речь идет не об уханьском штамме, а о новом виде вируса, который быстрее распространяется и тяжелее переносится.

В России выявили новую мутацию коронавируса. Об этом пишет РИА Новости.

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о новой мутации коронавируса, которую носят заразившиеся жители столицы. Речь идет не об уханьском штамме, а о новом виде вируса, который быстрее распространяется и тяжелее переносится.

Собянин подчеркнул, что новый штамм усложняет эпидемическую и экономическую ситуацию.