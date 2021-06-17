В «Гемотесте» разработали специальный комплекс исследований для медицинских работников

С 17 по 22 июня комплекс «Для медицинских работников» доступен по специальной цене — 990 рублей без учета стоимости взятия биоматериала. Срок выполнения исследования — один день.

Медицинские работники могут получить специальную услугу по выгодной цене в лаборатории «Гемотест» — новый комплекс исследований, разработанный к профессиональному празднику. В него включены анализы для оценки риска сердечно-сосудистых заболеваний, проверка уровня витамина D и наличия антител к COVID-19.

Заботясь о здоровье пациентов, медицинские работники часто забывают о собственном. Это касается не только врачей, но и медсестер, санитаров и фельдшеров — из-за специфики работы они постоянно испытывают высокую физическую и эмоциональную нагрузку.

«Гемотест» подготовил комплекс из шести показателей: кортизол, тропонин I высокочувствительный, 25-ОН витамин D суммарный, гомоцистеин, индекс атерогенности и качественное определение суммарных антител (IgG + IgM) к возбудителю COVID-19.

Уровень стресса поможет оценить гормон кортизол, который часто вызывает повышение кровяного давления, уровня адреналина и глюкозы. Тропонин I в составе комплекса помогает в прогнозе развития сердечно-сосудистых заболеваний даже при отсутствии клинических проявлений, а показатель витамина D поможет при первичной оценке здоровья.

Гомоцистеин — вещество, в высоких концентрациях способное повреждать стенки сосудов. Индекс атерогенности — показатель отношения «плохого» и «хорошего» холестерина. Высокие значения могут говорить о риске развития атеросклероза и ишемической болезни сердца. Тест на суммарные антитела к SARS-CoV-2 поможет уточнить, был ли контакт с вирусом — известно, что эта инфекция может увеличивать тромбообразование.

С 17 по 22 июня комплекс «Для медицинских работников» доступен по специальной цене — 990 рублей без учета стоимости взятия биоматериала. Срок выполнения исследования — один день. Получить результаты можно как в личном кабинете на сайте «Гемотеста», так и на электронную почту.

Чтобы сдать комплекс по акционной цене, потребуется показать администратору отделения «Гемотеста» любой документ, подтверждающий принадлежность к медицинскому сообществу, и назвать промокод MEDICAL.

Условия и сроки проведения акции могут быть изменены. Уточнить адреса и графики работы отделений можно на gemotest . ru .

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.