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Партия «Новые люди» расширила влияние в Рязанской области
Сегодня в регионе работают 11 партийных центров инициатив, еще один скоро появится в Рыбном.

Партия «Новые люди» развивает свою инфраструктуру: с каждым днем увеличивается число ее сторонников, в регионах открываются новые отделения, онлайн-приемные, центры поддержки инициатив. В Рязанской области на сегодняшний день активно работают 11 представительств партии.

Два представительства располагаются в областном центре, еще девять — в крупных населенных пунктах: Касимове, Скопине, Ряжске, Новомичуринске, Сасове, Кораблине, Шилове, Александро-Невском и Старожилове. Последний появился в начале июня.

Список продолжает пополняться: в планах у «Новых людей» до конца месяца открыть партийный центр в Рыбном. Помимо этого, активисты регулярно организуют выездные мероприятия там, где пока нет представительств, например, в Милославском районе области. Планируется проведений акций в Спасск-Рязанском и Спас-Клепиках.

В партийных центрах жители региона могут получить бесплатные юридические консультации, рассказать о своих проблемах, оставить обращения к депутату рязанской облдумы Вадиму Польевтову, а также предложить собственный проект. Представители «Новых людей» смогут оказать содействие в решении житейского вопроса и помочь в реализации социально значимой инициативы.

Кроме того, партийный центр — это место, где люди могут пообщаться друг с другом, обменяться опытом в решении проблем и найти себе единомышленников.

«Партия активно взаимодействует с жителями. Прямой контакт с людьми — это возможность услышать каждого, вникнуть в суть проблемы человека и предложить варианты ее решения. Также мы открыты для всех, кому близки идеи волонтерства и созидания. Только вместе мы сможем сделать жизнь вокруг социально комфортной и современной», — отметил руководитель рязанского отделения партии Артур Завьялов.

Добавим, на сегодняшний день в 68 регионах России действуют 506 центров поддержки инициатив партии «Новые люди». С начала 2021 года их количество увеличилось почти втрое, только в июне было открыто более ста представительств. Ближайшей осенью «Новые люди» примут участие в выборах в Госдуму России.