На шести рязанских улицах отключат холодную воду

Причина отключения — аварийно-восстановительные работы.

На шести рязанских улицах отключат холодную воду. Об этом сообщили на сайте горадминистрации.

В четверг, 17 июня, в Рязани с 09:00 до 17:00 холодную воду отключат на улице Мервинской, в домах №№ 30, 37 и в частном секторе в домах №№ 41, 43-а, 45, 47, 49, 53, 55, 57, 59.

С 09:30 до 17:00 холодной воды не будет по следующим адресам:

улица Татарская, дома №№ 7 корпус 1, 7 корпус 2, 7 корпус 3, 13, 13 корпус 1, 15, 17;

улица Гагарина, дома №№ 9, 11, 14, 14 корпус 1, 16 (детский сад №123), 18, 32, 36;

улица Чернобаевская, дома №№ 1-а, 17;

улица 1-я Железнодорожная, дома №№ 54, 56, 60, 60-а;

улица 1-й проезд Гагарина, дом №12.

Причина отключения — аварийно-восстановительные работы.