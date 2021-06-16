На окраине Рязани нашли мешки с трупами животных

Специалисты ищут виновных. Их намерены привлечь к административной ответственности по части 3 статьи 10.8 КоАП РФ.

В Рязани в лесопосадке в районе Хамбушева у перекрестка Куйбышевского шоссе и улицы Новоселковской нашли останки конечностей крупного рогатого скота в полипропиленовых мешках. Об этом сообщили в региональном управлении Россельхознадзора.

На место выехали специалисты городской ветеринарной станции.

Специалисты ищут виновных. Их намерены привлечь к административной ответственности по части 3 статьи 10.8 КоАП РФ.

Рязанцев попросили сообщать о случаях утилизации биологических отходов по номеру телефона 8-4912-37-33-59.