На окраине Рязани нашли мешки с трупами животных
Специалисты ищут виновных. Их намерены привлечь к административной ответственности по части 3 статьи 10.8 КоАП РФ.
В Рязани в лесопосадке в районе Хамбушева у перекрестка Куйбышевского шоссе и улицы Новоселковской нашли останки конечностей крупного рогатого скота в полипропиленовых мешках. Об этом сообщили в
На место выехали специалисты городской ветеринарной станции.
Специалисты ищут виновных. Их намерены привлечь к административной ответственности по части 3 статьи 10.8 КоАП РФ.
Рязанцев попросили сообщать о случаях утилизации биологических отходов по номеру телефона 8-4912-37-33-59.