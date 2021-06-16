Рязанская область примет участие в акции «Лучи Победы»

Она приурочена к 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны. В ней примут участие все города-герои, а также города воинской славы.

Рязанская область примет участие в акции «Лучи Победы». Об этом сообщает региональный минтерпол.

Всероссийская акция пройдет 22 июня в 22:00. Она приурочена к 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны.

В ней примут участие все города-герои, а также города воинской славы. В Рязанской области патриотическая акция пройдет в Михайлове, Скопине и Рязани. Планируется, что в небо направят прожектора в память о тех, кто отдал свои жизни в борьбе за Победу.