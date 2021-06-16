Рязанцев предупредили о ливнях и грозе

В среду, 16 июня, в ближайшие 1-3 часа с сохранением до конца суток на территории Рязанской области ожидается гроза, град, ливневой дождь, усиление ветра до 15 метров в секунду.

Рязанцев предупредили о ливнях и грозе. Метеопредупреждение опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.

В среду, 16 июня, в ближайшие 1-3 часа с сохранением до конца суток на территории Рязанской области ожидается гроза, град, ливневой дождь, усиление ветра до 15 метров в секунду.

Рязанцам напомнили о правилах безопасности на улице: не стоять под рекламными конструкциями, крышами домов, линиями электропередачи, деревьями. По возможности ограничить время нахождение на улице.

Автовладельцев просят быть внимательными на дороге и соблюдать скоростной режим.