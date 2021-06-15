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В России предложили штрафовать автолюбителей за шипованную резину летом
С соответствующим обращением к МВД, Минтрансу и Госдуме обратилась ассоциация дорожников и производителей асфальтобетонных смесей «Росасфальт». Об этом сообщил «Коммерсантъ».

В ассоциации дорожников и производителей асфальтобетонных смесей «Росасфальт» предложили штрафовать автолюбителей за шипованную резину летом. Обращение к МВД, Минтрансу и Госдуме публикует «Коммерсантъ».

Штраф за езду на шипованной резине летом составит 2000 рублей. Также в «Росасфальте» предложили ограничить скорость езды до 80 километров в час за городом и до 60 километров в час — в городе.

Кроме того, представители ассоциации предложили региональным властям устанавливать четкий период времени, когда можно использовать шипованную резину. Водителей, которые будут ездить между регионами с разными разрешительными периодами, предлагается освободить от штрафов.

В «Росасфальте» это объяснили тем, что из-за бесконтрольного использования шипов через один-два года на отремонтированной дороге появляется колея. Ремонт, в сегодняшних реалиях, стоит дорого из-за удорожания битума.

В Минтрансе на соответствующее обращение отметили, что идея требует анализа влияния таких мер на участников рынка перевозок и на автолюбителей. В министерстве пообещали, что РосдорНИИ в 2021—2022 годах исследует реальное влияние шипов.