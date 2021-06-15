Рязанский гиревик стал серебряным призером чемпионата России
Мастер спорта России Иван Кулаков завоевал серебряную медаль в весовой категории свыше 85 килограммов.
Рязанский гиревик стал серебряным призером чемпионата России. Об этом сообщает региональный минспорт.
Соревнования по гиревому спорту проходили в Ростове-на-Дону с 12 по 15 июня. Всего в них приняли участие порядка 200 спортсменов.
По итогам соревнований мастер спорта России международного класса Иван Кулаков завоевал серебряную медаль в весовой категории свыше 85 килограммов. Он совершил 97 подъемов в дисциплине «длинный цикл».
Также на соревнования Рязанскую область представляли Виктор Ванин в весовой категории до 85 килограммов и Максим Шаров в весовой категории 73 килограмма.