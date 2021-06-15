Под Рязанью москвич на «Мазде» сбил мотоциклиста

Авария произошла на 56-м километре автодороги «Спас-Клепики — Рязань». Есть пострадавшие.

Под Рязанью москвич на Mazda CX-5 сбил мотоциклиста. Об этом во вторник, 15 июня, сообщает региональное управление МВД.

Авария произошла в понедельник, 14 июня, на 56-м километре автодороги «Спас-Клепики — Рязань». По предварительной информации, 65-летний москвич на Mazda CX-5 поворачивал налево и не уступил дорогу встречному мотоциклу Suzuki под управлением 29-летнего рязанца.

Отмечается, что водитель мотоцикла не имел права управления данной категорией транспортных средств.

В результате происшествия водитель и 53-летняя пассажирка мотоцикла получили травмы. Им оказали медицинскую помощь.

Проводится проверка.