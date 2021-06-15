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Госдума отменила обязательный техосмотр для получения полиса ОСАГО
На данный момент страхование можно сделать только после техосмотра. Закон, принятый Госдумой во вторник, 15 июня, исключает эту норму и вносит изменения в закон об ОСАГО. Документ вступает в силу с 22 августа 2021 года.

Госдума приняла закон, который отменяет обязательный техосмотр для получения полиса ОСАГО. Об этом передает РИА Новости.

На данный момент страхование можно сделать только после техосмотра. Закон, принятый Госдумой во вторник, 15 июня, исключает эту норму и вносит изменения в закон об ОСАГО. Документ вступает в силу с 22 августа 2021 года.

Как пояснил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, получение полиса ОСАГО не должно быть увязано с диагностической картой и техосмотром. Депутат отметил, что вокруг получения диагностической карты и прохождения техосмотра «сложился определенный незаконный бизнес».