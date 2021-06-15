Госдума отменила обязательный техосмотр для получения полиса ОСАГО

На данный момент страхование можно сделать только после техосмотра. Закон, принятый Госдумой во вторник, 15 июня, исключает эту норму и вносит изменения в закон об ОСАГО. Документ вступает в силу с 22 августа 2021 года.

Госдума приняла закон, который отменяет обязательный техосмотр для получения полиса ОСАГО. Об этом передает РИА Новости .

На данный момент страхование можно сделать только после техосмотра. Закон, принятый Госдумой во вторник, 15 июня, исключает эту норму и вносит изменения в закон об ОСАГО. Документ вступает в силу с 22 августа 2021 года.

Как пояснил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, получение полиса ОСАГО не должно быть увязано с диагностической картой и техосмотром. Депутат отметил, что вокруг получения диагностической карты и прохождения техосмотра «сложился определенный незаконный бизнес».