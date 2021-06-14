В Новосибирске произошел взрыв на автозаправке

В Новосибирске в понедельник, 14 июня, произошел взрыв на АЗС «Еврогаз». По последним данным, пострадали 16 человек, сообщает ТАСС.

В Новосибирске в понедельник, 14 июня, произошел взрыв на АЗС «Еврогаз». По данным на 16:30, пострадали 16 человек, сообщает ТАСС .

Возгорание достигло 500 квадратных метров, происходят взрывы резервуаров с топливом. По данным МЧС, к тушению пожара на Гусинобродском шоссе привлекли более 60 человек и 19 единиц техники.

Число пострадавших при пожаре увеличилось до 16, пять находятся в тяжелом состоянии. Среди госпитализированных двое пожарных, которые первыми прибыли на вызов. Большинство пострадавших — это работники АЗС и промзоны, где находится заправка, они получили ожоги, ушибы и другие травмы.