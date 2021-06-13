В Рязани женщина выпала из окна и погибла

В Рязани в воскресенье, 13 июня, в доме на улице Ломоносова женщина выпала из окна и погибла. Это подтвердили в пресс-службе СУ СКР по Рязанской области.

В Рязани в воскресенье, 13 июня, в доме на улице Ломоносова женщина выпала из окна и погибла. Это подтвердили в пресс-службе СУ СКР по Рязанской области.

Погибшая была 1987 года рождения. Она скончалась на месте от полученных травм.

Установлено, что женщина проживала у своего знакомого. Вместе они злоупотребляли алкоголем.

Железнодорожный МСО проводит доследственную проверку.