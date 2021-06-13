Россиянам рассказали о пяти ошибках при похудении

Россиянам рассказали о пяти ошибках при похудении. Информацией поделился кандидат медицинских наук, врач-диетолог Андрей Бобровский.

О типичных ошибках во время похудения рассказал в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, врач-диетолог Андрей Бобровский.

Главная ошибка — выбор якобы полезных продуктов с высокой калорийностью. Например, люди покупают обезжиренные фитнес-батончики, батончики без сахара и так далее, но производитель, сократив содержание сахара на 10%, может увеличить содержание жира, или наоборот. Таким образом, люди могут съедать больше якобы «безопасных» продуктов, чем нужно.

Еще один подвох кроется в стремлении радикально изменить подход к питанию, пояснил Бобровский.

«Когда человек решает, что с понедельника начинает питаться совсем по-другому: либо вечером не ем, либо с утра не ем, либо отказываюсь от всего мясного и белкового, питаюсь одним салатом, это неправильно. Такой мощный зигзаг является одной из главных ошибок, потому что долго человек такое не соблюдает: проходит два-три дня, неделя — и он машет на все рукой», — рассказал врач.

Еще одна ошибка — похудение при помощи одних физических нагрузок. Однако, по словам диетолога, переедание калорийных продуктов сводит на нет все физические нагрузки.

Четвертая ошибка — процесс, который держится лишь на силе воли. У половины людей, которые долго не могли сбросить вес раньше, обнаруживается психогенное или приступообразное переедание. Чаще на эмоциях человек начинает переедать вечером. В подобной пищевой зависимости многие не сознаются.

«На фоне стресса, эмоциональной работы, эмоциональных проблем похудеть просто невозможно, потому что в этом случае тяга к еде все перебьет», — отметил Бобровский.

Он считает, что нужно искать альтернативное удовольствие — замену наслаждения от еды.

Врач подытожил, что пятая ошибка — отказ от чего-то вкусного, не замещая другими удовольствиями.