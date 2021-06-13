При пожаре на парковке в Рязани сгорели два автомобиля

В Рязани на подземной парковке шестиэтажного дома на улице Садовой огонь повредил две машины. Площадь пожара составила 5 кв. м. Во время ЧП эвакуировали 15 человек.

В Рязани на подземной парковке шестиэтажного дома на улице Садовой огонь повредил две машины. Пожар произошел в воскресенье, 13 июня, в 7:39, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

В подземном паркинге сгорели два автомобиля. Площадь пожара составила 5 кв. м. Во время ЧП эвакуировали 15 человек.

На место выезжали 3 автомобиля и 6 пожарных.

Причина возгорания и ущерб устанавливаются.