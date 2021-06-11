В Рязанской области произошла смертельная авария с участием мотоциклиста

В результате аварии водитель мотоцикла от полученных травм скончался.

В Рязанской области произошла смертельная авария с участием мотоциклиста. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

ДТП произошло в четверг, 10 июня, в 16:50 в Путятине на 312-м километре автодороги М5. 40-летний житель Путятинского района на мотоцикле Suzuki при повороте налево не пропустил грузовик Renault Magnum, которым управлял 29-летний житель Республики Киргизия.

В результате аварии водитель мотоцикла от полученных травм скончался.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.