В Рязани на две недели отключат горячую воду

Горячей воды не будет в связи с плановыми профилактическими работами на системах и объектах теплоснабжения.

В Рязани на две недели отключат горячую воду. Об этом сообщает сайт мэрии.

С 15 по 28 июня 2021 года в Рязани отключат горячую воду по следующим адресам:

улица Яхонтова, дома №3 (детский сад №141), 15;

улица Есенина, дома №108, 110, 112;

улица Маяковского, дом №22;

улица Полевая, дома №3, 4.

Горячей воды не будет в связи с плановыми профилактическими работами на системах и объектах теплоснабжения.