\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 11
17°
Сбт, 12
22°
Вск, 13
22°
ЦБ USD 71.68 -0.52 12/06
ЦБ EUR 87.33 -0.48 12/06
Нал. USD 71.50 / 73.30 17:41
Нал. EUR 86.80 / 87.70 17:41
Новости
Публикации
Пульмонолог – что лечит врач и почему важно к нему обращаться вовремя?
Беспокоит длительный кашель, одышка при небольших нагру...
9 июня 15:15
1 900
13 родников, расположенных в Рязани и окрестностях
Летом у рязанцев часто возникает желание привезти домой...
8 июня 17:08
1
7 134
Почему в Рязани подешевела аренда квартир?
Коронавируc повлиял практически на все сферы нашей жизн...
8 июня 15:46
2 468
Лечение эпилепсии за рубежом
Эпилепсия входит в число самых часто встречающихся невр...
8 июня 13:06
2 292
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Рязани на две недели отключат горячую воду
Горячей воды не будет в связи с плановыми профилактическими работами на системах и объектах теплоснабжения.

В Рязани на две недели отключат горячую воду. Об этом сообщает сайт мэрии.

С 15 по 28 июня 2021 года в Рязани отключат горячую воду по следующим адресам:

  • улица Яхонтова, дома №3 (детский сад №141), 15;
  • улица Есенина, дома №108, 110, 112;
  • улица Маяковского, дом №22;
  • улица Полевая, дома №3, 4.

Горячей воды не будет в связи с плановыми профилактическими работами на системах и объектах теплоснабжения.

С утвержденным графиком плановых отключений на период подготовки к отопительному сезону 2021/2022 годов можно познакомиться здесь.