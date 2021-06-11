В Рязани на две недели отключат горячую воду
Горячей воды не будет в связи с плановыми профилактическими работами на системах и объектах теплоснабжения.
В Рязани на две недели отключат горячую воду. Об этом
С 15 по 28 июня 2021 года в Рязани отключат горячую воду по следующим адресам:
- улица Яхонтова, дома №3 (детский сад №141), 15;
- улица Есенина, дома №108, 110, 112;
- улица Маяковского, дом №22;
- улица Полевая, дома №3, 4.
Горячей воды не будет в связи с плановыми профилактическими работами на системах и объектах теплоснабжения.
С утвержденным графиком плановых отключений на период подготовки к отопительному сезону 2021/2022 годов можно познакомиться