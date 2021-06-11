\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 11
17°
Сбт, 12
21°
Вск, 13
23°
ЦБ USD 72.2 0.12 11/06
ЦБ EUR 87.81 -0 11/06
Нал. USD 71.51 / 72.20 10:49
Нал. EUR 87.13 / 87.55 10:30
Новости
Публикации
Пульмонолог – что лечит врач и почему важно к нему обращаться вовремя?
Беспокоит длительный кашель, одышка при небольших нагру...
9 июня 2021 15:15
1 665
13 родников, расположенных в Рязани и окрестностях
Летом у рязанцев часто возникает желание привезти домой...
8 июня 17:08
1
6 434
Почему в Рязани подешевела аренда квартир?
Коронавируc повлиял практически на все сферы нашей жизн...
8 июня 15:46
2 234
Лечение эпилепсии за рубежом
Эпилепсия входит в число самых часто встречающихся невр...
8 июня 13:06
2 076
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В России могут запретить онлайн-продажу пневматического оружия
Общественник предложил запретить онлайн-продажу пневматического оружия мощностью не более 3 Дж, ограничив таким образом возможность его использования детьми и подростками.

В России могут запретить онлайн-продажу пневматического оружия. Об этом пишет RT.

Руководитель общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов обратился к главе МВД Владимиру Колокольцеву с инициативой ограничить продажу пневматических пистолетов через интернет.

Курдесов отметил, что пневматическое оружие с дульной энергией не более 7,5 Дж могут покупать несовершеннолетние граждане без приобретения лицензии.

В настоящее время в интернет — магазинах пневматика с дульной энергией не более 3 Дж продается с последующей доставкой. Общественник предложил запретить онлайн-продажу пневматического оружия мощностью не более 3 Дж, ограничив таким образом возможность его использования детьми и подростками.

Курдесов добавил, что такие изделия считаются маломощными, но многие из них снаряжены для стрельбы металлическими шариками, а первоначальная скорость стрельбы может составить 120 метров в секунду. Этих характеристик достаточно, чтобы нанести значительный ущерб здоровью человека, особенно при попадании в уязвимые части тела, например, глаза.