В России могут запретить онлайн-продажу пневматического оружия

Общественник предложил запретить онлайн-продажу пневматического оружия мощностью не более 3 Дж, ограничив таким образом возможность его использования детьми и подростками.

В России могут запретить онлайн-продажу пневматического оружия. Об этом пишет RT.

Руководитель общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов обратился к главе МВД Владимиру Колокольцеву с инициативой ограничить продажу пневматических пистолетов через интернет.

Курдесов отметил, что пневматическое оружие с дульной энергией не более 7,5 Дж могут покупать несовершеннолетние граждане без приобретения лицензии.

В настоящее время в интернет — магазинах пневматика с дульной энергией не более 3 Дж продается с последующей доставкой. Общественник предложил запретить онлайн-продажу пневматического оружия мощностью не более 3 Дж, ограничив таким образом возможность его использования детьми и подростками.

Курдесов добавил, что такие изделия считаются маломощными, но многие из них снаряжены для стрельбы металлическими шариками, а первоначальная скорость стрельбы может составить 120 метров в секунду. Этих характеристик достаточно, чтобы нанести значительный ущерб здоровью человека, особенно при попадании в уязвимые части тела, например, глаза.