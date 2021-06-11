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На мосту через Трубеж временно приостановили ремонтные работы
Руководитель подрядной организации объяснил причину приостановки работ на мосту. Он подчеркнул, что до конца недели по прогнозу ожидаются дожди.

На мосту через Трубеж временно отложены ремонтные работы. В пятницу, 11 июня, на месте работ побывал начальник управления благоустройства города Юрий Фурфурак и дорожный активист и администратор сообщества «Подслушано у Водителей в рязани» (ПУВР) «ВКонтакте» Георгий Парублев.

Руководитель подрядной организации объяснил причину приостановки работ на мосту.

«Неделю назад мы подошли к этапу устройства гидроизоляции на ремонтируемом дорожном полотне. Но с 1 июня мы не можем уложить гидроизоляцию, потому что идут дожди и из-за этого бетонное основание влажное. Сушить горелками и прочими технологиями его недопустимо. Ждем устойчивую погоду. Нам требуется четыре дня на гидроизоляцию и еще четыре дня на укладку асфальта», — рассказал руководитель подрядной организации Антон Кузнецов.

Он подчеркнул, что до конца недели по прогнозу ожидаются дожди. Но рабочая бригада постарается продолжить работу, если «хотя бы полдня будет солнечно». Он отметил, что все необходимые для ремонта материалы есть. Пока главные работы на дорожном полотне не ведутся, но под мостом идет ремонт балок. Подрядчик пообещал, что в контрактные сроки ремонт моста через Трубеж будет завершен.

«Мы даже постараемся запустить движение на мосту к 1 сентября», — добавил он. Напомним, что по контракту ремонтные работы на мосту должны завершиться к концу октября.