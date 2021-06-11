Требования к организациям, занимающимся техобслуживанием газового оборудования, ужесточат

В пятницу, 11 июня, в информационном агентстве ТАСС состоялась пресс-конференция генерального директора компании «Газпром межрегионгаз» Сергея Густова, в которой приняли участие журналисты федеральных и региональных изданий из разных регионов России. Одной из тем разговора в онлайн-формате стала безопасная эксплуатация газового оборудования.

В пятницу, 11 июня, в информационном агентстве ТАСС состоялась пресс-конференция генерального директора компании «Газпром межрегионгаз» Сергея Густова, в которой приняли участие журналисты федеральных и региональных изданий из разных регионов России. Одной из тем разговора в онлайн-формате стала безопасная эксплуатация газового оборудования.

Корреспондент РЗН. инфо Денис Абраков обратился к Сергею Густову с вопросом о ситуации на рынке оказания услуг по техобслуживанию и ремонту газового оборудования.

В Рязани во многих многоквартирных домах общедомовые стояки проверяют работники одной компании, а оборудование внутри квартиры — другой, при всех проверках собственник обязан предоставить доступ в квартиру. Кому из «специалистов» можно доверить свою безопасность непонятно. Также непонятно, как формируются цены на эти услуги.

По словам Сергея Густова, каждый метр газовой трубы в домах и газоиспользующее оборудование должно обслуживаться специализированными организациями. Но, к сожалению, сейчас для этого не требуется соответствующая лицензия. Максимально высокий уровень обслуживания способны обеспечить только газораспределительные организации.

В «дорожной карте» газификации, которую Правительство России подписало 30 апреля, есть пункт о необходимости изменить существующий порядок обслуживания и ремонта внутридомового и внутриквартирного оборудования. Соответствующий законопроект уже обсуждается в Государственной думе. Компании группы «Газпром межрегионгаз» полностью поддерживают эту инициативу. Предполагается введение единого договора между управляющей компанией и организацией, которая обслуживает внутридомовое и внутриквартирное оборудование.

«Мы думаем, что в проекте закона будет описано, что эти работы может осуществлять специализированная организация, это бы упростило порядок взаимодействия жильцов с эксплуатирующей организацией. Тогда комитетами по тарифам будет устанавливаться понятная, прозрачная стоимость этой услуги. А в квартиру нужно будет пускать только сотрудника газовой службы, в форме, с удостоверением. Причем он вам еще позвонит предварительно. Дайте время — и будет полный порядок в этой системе», — отметил Сергей Густов.