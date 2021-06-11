За сутки от коронавируса скончались еще три рязанца

Всего за сутки в регионе заболели 49 человек, 48 выздоровели. С начала пандемии число заболевших достигло 29 810, выздоровевших — 28 294, число летальных случаев — 558.

В Рязанской области три человека скончались от коронавируса за сутки. Об этом сообщил федеральный оперштаб в пятницу, 13 июня.

Всего за сутки в регионе заболели 49 человек, 48 выздоровели. С начала пандемии число заболевших достигло 29 810, выздоровевших — 28 294, число летальных случаев — 558.

За сутки в России зарегистрировали 12 505 случаев заражения, всего с начала пандемии — 5 180 454. Выздоровели 10 188 человек, всего число вылечившихся достигло 4 782 183. За сутки умерли 396 человек, всего 125 674.

Число забоелвших за сутки в России являтся рекордным с 22 февраля, передает РИА Новости.