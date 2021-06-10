В Рязанской области ожидается теплая погода с дождем

Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.

В Рязанской области ожидается теплая погода с дождем. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.

В пятницу, 11 июня, на территории Рязанской области будет облачно с прояснениями. Ожидается кратковременный дождь (5-10 миллиметров), местами гроза. Ночью и утром в отдельных районах туман.

Ветер северо-восточный, восточный 5-10 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью +11…+16 градусов, днем +19…+24 градусов.