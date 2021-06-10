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Рязанские волонтеры рассказали о спасении 72-летнего грибника
Спасательная операция завершилась утром, когда мужчину нашли местные жители.

Рязанские волонтеры рассказали о спасении 72-летнего грибника. Об этом сообщили в группе «ВКонтакте» поисково-спасательного отряда «Мещера».

В среду, 9 июня, от единой дежурно-диспетчерской службы Михайловского района волонтерам поступила информация о потерявшемся в деревне Волосовка грибнике. Мужчина 1949 года рождения ушел в лес за грибами и не вернулся.

12 волонтеров поисково-спасательного отряда «Мещера» и медико-социального отряда РязГМУ «Salus» имени Владимира Васильева выехали на поиски в Михайловский район.

Добровольцы прошли в общей сумме около 40 километров, осмотрели лесной массив и прилегающие к нему поля. Спасательная операция завершилась утром, когда мужчину нашли местные жители.

Фото ПСО «Мещера».