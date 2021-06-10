Рязанцам рассказали о родниках около областного центра

РЗН. инфо составило список родников, которые расположены в Рязани и окрестностях. В список вошли 13 родников, из которых семь — в областном центре, четыре в Рязанском районе и по одному в Михайловском и Рыбновском. Качество воды в большинстве из них не подтверждается регулярно лабораториями, поэтому стоит соблюдать осторожность при ее употреблении.

РЗН. инфо составило список родников, которые расположены в Рязани и окрестностях. В список вошли 13 родников, из которых семь — в областном центре, четыре в Рязанском районе и по одному в Михайловском и Рыбновском.

Качество воды в большинстве из них не подтверждается регулярно лабораториями, поэтому стоит соблюдать осторожность при ее употреблении.

Для удобства мы подготовили интерактивную карту ключей. Подробнее читайте в разделе «Публикации».