На улице Вокзальной в Рязани загорелась машина

В ГУ МЧС по Рязанской области рассказали, что в четверг, 10 июня, в 10:07 поступило сообщение о загоревшемся легковом автомобиле. В 10:27 возгорание потушили. На место выезжал один пожарный расчет.