Под Рязанью неизвестные вырубили лес почти на 70 тысяч

Возбуждено уголовное дело по пункту 2 части 2 статьи 37 УПК РФ.

Под Рязанью неизвестные вырубили лес почти на 70 тысяч. Об этом сообщила пресс-служба военной прокуратуры Рязанского гарнизона.

В конце апреля сотрудники ведомства провели проверку на территории Селецкого участкового лесничества Московского лесничества — филиала ФГКУ «Управление лесного хозяйства и природопользования» Министерства обороны Российской Федерации.

Выяснилось, что неизвестные вырубили лесные насаждения и нанесли ущерб государству в размере 69 189 рублей.

Возбуждено уголовное дело.