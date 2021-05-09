Парадный батальон курсантов рязанского училища ВДВ встретили на площади Победы
В воскресенье, 9 мая, батальон РВВДКУ в составе пешей колонны войск принял участие в параде, посвященном 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади в Москве. Курсантов торжественно встретили в Рязани на площади Победы.
В воскресенье, 9 мая, батальон РВВДКУ в составе пешей колонны войск принял участие в параде, посвященном 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади в Москве. Курсантов торжественно встретили в Рязани на площади Победы.
Как сообщается на сайте мэрии, во встрече приняли участие губернатор области Николай Любимов, глава муниципального образования Юлия Рокотянская, глава администрации Рязани Елена Сорокина, ВРИД начальника Рязанского училища ВДВ Руслан Евкодимов, руководители силовых ведомств региона.
Рязанским военнослужащим традиционно вручили памятные знаки «Участника парада в Москве на Красной площади — 2021».
Парадный батальон прошел торжественным маршем, исполняя песни и демонстрируя строевую выучку и слаженность.