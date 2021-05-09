\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 10
11°
Втр, 11
18°
Срд, 12
12°
ЦБ USD 74.14 -0.44 08/05
ЦБ EUR 89.51 -0.17 08/05
Нал. USD 73.40 / 75.60 12:18
Нал. EUR 89.25 / 90.20 17:44
Новости
Публикации
Нестандартный маршрут. Куда из Рязани уехать на несколько дней
Сайты по продаже билетов перед майскими праздниками обв...
1 мая 10:06
12 031
В бункер или кремль. Куда рязанцам съездить в праздники на один день
Перед праздниками возникает вопрос — куда съездить, что...
30 апреля 15:43
9 731
Сокращая время. Когда поездка из Рязани до Москвы займет полтора часа?
Если рязанские пути станут такими же, как владимирские,...
29 апреля 16:48
1
15 542
Счет не оплачен, что дальше? Как не допустить отключения электроэнерги...
Наличие электроэнергии в квартире или в доме — повседне...
27 апреля 12:11
9 988
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Парадный батальон курсантов рязанского училища ВДВ встретили на площади Победы
В воскресенье, 9 мая, батальон РВВДКУ в составе пешей колонны войск принял участие в параде, посвященном 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади в Москве. Курсантов торжественно встретили в Рязани на площади Победы.

В воскресенье, 9 мая, батальон РВВДКУ в составе пешей колонны войск принял участие в параде, посвященном 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади в Москве. Курсантов торжественно встретили в Рязани на площади Победы.

Как сообщается на сайте мэрии, во встрече приняли участие губернатор области Николай Любимов, глава муниципального образования Юлия Рокотянская, глава администрации Рязани Елена Сорокина, ВРИД начальника Рязанского училища ВДВ Руслан Евкодимов, руководители силовых ведомств региона.

Рязанским военнослужащим традиционно вручили памятные знаки «Участника парада в Москве на Красной площади — 2021».

Парадный батальон прошел торжественным маршем, исполняя песни и демонстрируя строевую выучку и слаженность.