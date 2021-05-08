Жителей Рязанской области предупредили о ливне
Жителей Рязанской области предупредили о ливне. В ближайший час, с сохранением до конца суток 8 мая, ночью и утром 9 мая на территории региона местами ожидается сильный дождь.
В ближайший час, с сохранением до конца суток 8 мая, ночью и утром 9 мая на территории Рязанской области местами ожидается сильный дождь. Об этом сообщается на
«Уважаемые рязанцы! Соблюдайте простые правила безопасности: не стойте под рекламными конструкциями, крышами домов, линиями электропередачи, деревьями. По возможности ограничьте время нахождения на улице», — призвали в МЧС.