В скопинской колонии заключенный выманил у женщин 19 миллионов рублей

В исправительном учреждении Скопинского района заключенный знакомился с женщинами по телефону и похищал их деньги. Общий размер ущерба, причиненный шести потерпевшим, составил более 19 миллионов рублей.

В исправительном учреждении Скопинского района мужчина знакомился с женщинами по телефону и похищал их деньги. Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Следствием установлено, что обвиняемый по мобильной связи более трех лет знакомился с женщинами, сообщал о серьезных намерениях на создание семьи, а для решения вопроса о его условно-досрочном освобождении просил деньги. Собеседницы переводили средства мужчине, которыми он распоряжался по своему усмотрению.

Общий размер ущерба, причиненный шести потерпевшим в разных регионах страны, составил более 19 миллионов рублей.

Уголовное дело находится в производстве районного суда.