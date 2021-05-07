В «Рязаньэнерго» пополнена новыми экспонатами тематическая выставка ко Дню Победы

В холле первого этажа офиса электросетевой компании расположилась экспозиция, посвященная Дню Победы и участникам Великой Отечественной войны. Здесь можно увидеть находки поисковиков на местах сражений — настоящие каски советских и немецких солдат, элементы их обмундирования, пулеметные и авиационные гильзы, складную лопатку и даже окопное творчество — кружку, сделанную из 45-миллиметровой гильзы.

В здании «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго» силами сотрудников филиала обновлена выставка, ежегодно пополняемая к 9 Мая, а на действующей опоре ЛЭП установлена вывеска «С Днем Победы!». Об этом сообщает пресс-служба организации.

В холле первого этажа офиса электросетевой компании расположилась экспозиция, посвященная Дню Победы и участникам Великой Отечественной войны. Здесь можно увидеть находки поисковиков на местах сражений — настоящие каски советских и немецких солдат, элементы их обмундирования, пулеметные и авиационные гильзы, складную лопатку и даже окопное творчество — кружку, сделанную из 45-миллиметровой гильзы.

Экспонаты военного времени предоставил участник волонтерского движения «Рязаньэнерго», начальник отдела интегрированных систем менеджмента Олег Слонихин. «Я горд, что могу представить на выставке семейную коллекцию. Большинство этих вещей мой отец нашел в 1966—1967 годах в Ленинградской области, где велись ожесточенные бои с фашистами. Некоторые экспонаты я приобрел сам у частников и поисковиков. Все это сделано в знак глубокого уважения к поколению победителей и родному предприятию, которое чтит их память», — рассказал сотрудник «Рязаньэнерго».

Отдельные экспозиции выставки посвящены ветеранам — работником электросетевой компании. Здесь представлены фотографии и воспоминания Ангелины Карташовой, Дмитрия Чудина, Михаила Виноградова, Василия Галахова, Василия Лунина, Нины Кубышкиной, Виктора Юшина, Василия Хрипякова и Анатолия Ковбаса. На входе в здание филиала установлена мемориальная доска в память о бывшем работнике «Рязаньэнерго» Алексее Вайцене — героическом участнике единственного успешного в истории войны восстания в концлагере «Собибор».

Вместе с военными экспонатами на выставке представлено творчество детей сотрудников филиала «Рязаньэнерго» — участников конкурса, проведенного к Дню победы. Трогательные рисунки и поделки из пластилина демонстрируют посетителям неразрывную связь времен и поколений, отношение к подвигу предков в Великой Отечественной войне.

«Накануне 9 мая рязанские энергетики установили праздничный баннер на фасаде здания „Рязаньэнерго“ на улице МОГЭС, но и впервые — вывеску „С Днем Победы!“ на стилизованной опоре ЛЭП с символикой ВДВ на Московском шоссе. Светлая память об участниках войны остается для всего нашего народа бессмертной», — подчеркивает заместитель генерального директора «Россети Центр и Приволжье» — директор филиала «Рязаньэнерго» Сергей Котенев.