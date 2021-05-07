В подмосковном кафе владельцев автосервиса расстреляли за плохой ремонт
Мужчины потребовали вернуть деньги за ремонт, с чем не согласились владельцы автосервиса. Тогда приехавшие достали оружие и открыли огонь из травматических пистолетов. Трех человек госпитализировали. Возбуждено уголовное дело.
В четверг, 6 мая, в Королеве около кафе прошла перестрелкой с участием более пятнадцати человек. Об этом сообщает Лайф со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
К кафе находились трое владельцев автосервиса и к ним приехали недовольные клиенты, чтобы вернуть потраченные на недобросовестный ремонт деньги. Всего приехали 15 человек на пяти машинах. Мужчины потребовали вернуть деньги за ремонт, с чем не согласились владельцы автосервиса. Тогда приехавшие достали оружие и открыли огонь из травматических пистолетов.
Трех человек госпитализировали. Возбуждено уголовное дело.