Под Тюменью произошло смертельное ДТП
32-летний пьяный мужчина на Toyota Corolla на высокой скорости врезался в грузовик, который стоял на светофоре. Пассажир, который сидел на переднем сиденье легковушки, погиб на месте. Еще двое сидели сзади, в том числе и семилетний сын погибшего.
В Тюменской области в ДТП погиб человек. Об этом сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.
32-летний пьяный мужчина на Toyota Corolla на высокой скорости врезался в грузовик, который стоял на светофоре. Пассажир, который сидел на переднем сиденье легковушки, погиб на месте. Еще двое сидели сзади, в том числе и семилетний сын погибшего.
«Пьяный водитель спровоцировал ДТП на 291-м километре федеральной дороги Тюмень — Омск в Ишимском районе Тюменской области, один человек погиб, три человека, в том числе семилетний мальчик, ранены», — говорится в сообщении.